Pierwsze "polskie" czereśnie? Eksperci ostrzegają

Eksperci ostrzegają, że do Polski trafia obecnie czereśnia importowana, głównie z Serbii. - To, co ją wyróżnia, to charakterystyczny czerwony kolor, wyraźnie jaśniejszy u szypułki. Są kwaskowe w smaku, to dlatego, że ta czereśnia nie jest w pełni dojrzała, kiedy jest zrywana. Mija trzy dni zanim z sadu trafi do Polski - powiedział Maciej Kmera z rynku hurtowego w podwarszawskich Broniszach.