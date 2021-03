Franciszek będzie w Iraku. "Historyczny gest zbliżenia"

"Podróż pokoju, nadziei i wsparcia"

Rozpoczynająca się w piątek wizyta papieża Franciszka w Iraku zapowiadana jest jako "podróż pokoju, nadziei i wsparcia". Papież odwiedzi m.in. Bagdad, gdzie przeprowadzi rozmowę z premierem Mustafą al-Kadhimim. Oficjalna uroczystość powitania odbędzie się następnie w Pałacu Prezydenckim, gdzie Franciszka przyjmie prezydent Barham Salih. W pałacu głowy państwa papież spotka się również z przedstawicielami władz, społeczeństwa obywatelskiego i korpusu dyplomatycznego, do których wygłosi swoje pierwsze przemówienie.

Historyczny gest zbliżenia

Papież złoży również wizytę ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu, który jest jedną z najbardziej wpływowych osobistości w Iraku. Spotkanie zapowiadane jest jako kurtuazyjne, w jego trakcie nie dojdzie do podpisania żadnych wspólnych dokumentów czy deklaracji. Będzie miało jednak historyczne znaczenie jako ważny gest zbliżenia.

Upamiętnienie ofiar wojny

Franciszek poleci też do Mosulu, zajętego w 2014 roku przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. W trakcie walk napastnicy dokonywali egzekucji na pojmanych członkach irackich sił bezpieczeństwa oraz dopuszczali się gwałtów na kobietach. Doszło tam także do wygnania mniejszości religijnych i etnicznych, a chrześcijańskie kościoły zostały przez islamistów zamienione w miejsca kaźni.

Na placu w Mosulu papież odmówi modlitwę za ofiary wojny. Następnie poleci helikopterem do Karakoszu na zamieszkanej głównie przez chrześcijan Równinie Niniwy. Gdy przed kilku laty bojownicy Państwa Islamskiego zaatakowali Karakosz, zniszczyli domy, kościoły i wiele historycznych miejsc. Miasto zostało praktycznie zrównane z ziemią. W nocy z 6 na 7 sierpnia 2014 roku 120 tysięcy chrześcijan zostało wypędzonych przez islamistów z Karakosz i innych miast na równinie. Dżihadyści zniszczyli tam ponad 13 tys. domów.

Kilka tysięcy chrześcijan wróciło ostatnio na te ziemie, a zdewastowana, splądrowana i podpalona przez dżihadystów biblioteka w Karakosz została odbudowana przez chrześcijan i oddana do użytku, co uważa się za znak podnoszenia się tego obszaru po wojnie. Z biblioteki udało się ocalić księgę z XIV lub XV wieku, która uniknęła płomieni dzięki zakonnikom. Trafiła do rąk włoskich konserwatorów, którzy pokazali ją papieżowi przed jego podróżą.