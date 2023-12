Pierwsza gwiazdka w Wigilię 2023. Kiedy pojawi się na niebie?

Pierwsza gwiazdka to symbol wigilijny, nawiązujący do Gwiazdy Betlejemskiej, zwiastującej narodziny Jezusa Chrystusa i - zgodnie z Ewangelią według świętego Mateusza - prowadzącą do niego Mędrców ze Wschodu. Zgodnie z tradycją, jej pojawienie się na niebie daje znak do rozpoczęcia wilijnej celebracji.