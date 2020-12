Wigilia 2020. Pierwsza gwiazdka na niebie. Kiedy i gdzie się pojawi?

Niestety, w Wigilię 2020 nie wszyscy będą mogli ujrzeć gwiazdkę. W niektórych regionach Polski uniemożliwią to chmury. Gdzie i kiedy pierwsza gwiazdka będzie widoczna na polskim niebie - odpowiada meteorolog z IMGW.

Pierwsza gwiazdka to symbol Gwiazdy Betlejemskiej, której pojawienie się na niebie towarzyszyło narodzinom Jezusa Chrystusa. To właśnie dzięki niej Trzej Królowe oraz pasterze mogli dotrzeć do miejsca, w którym narodził się Jezus.

Dlatego też dziś czekamy na pierwszą gwiazdkę, która pojawi się na niebie w Wigilię. Według tradycji dopiero wtedy, kiedy zabłyśnie, domownicy mogą usiąść do stołu i podzielić się opłatkiem.

Jednak czy pierwsza gwiazdka będzie widoczna na wigilijnym niebie? To pytanie zadaliśmy ekspertowi, który przekazał nam nienajlepsze wieści. Tylko nieliczni w Polsce będą mogli ją zaobserwować.

Zobacz też: Gwiazda Betlejemska na niebie. Wielka koniunkcja Jowisza i Saturna

Wigilia 2020. Pierwsza gwiazdka na niebie. W których regionach Polski będzie widoczna?

- Są szanse, że niektórzy zobaczą pierwszą gwiazdkę na wigilijnym niebie. Jednak takich osób będzie mało, gdyż w czwartek będzie bardzo dużo chmur - mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w rozmowie z Wirtualną Polską.

Rzecznik prasowy IMGW przekazał, że w wigilijny czwartek słońce w Polsce zajdzie około godz. 15:30. W tym czasie przejaśnienia będą w południowo-zachodniej części kraju, czyli w województwach: dolnośląskim, opolskim i częściowo w wielkopolskim. To właśnie tam po zmroku jest szansa na to, aby ujrzeć pierwszą gwiazdkę.

- Przejaśnienia będą się jednak przesuwać na wschód - dodaje Grzegorz Walijewski. W kolejnych godzinach gwiazdy będzie można ujrzeć w woj. łódzkim, mazowieckim oraz w małopolskim i śląskim. Około godz. 20-21 mniej chmur na niebie będzie w województwie świętokrzyskim i lubelskim - wyjaśnia Wirtualnej Polsce ekspert.

Tyle że ciężko to już będzie nazwać "pierwszą gwiazdką".

- Przejaśnienia mogą wystąpić na niebie. Nie oznacza to jednak, że jak tylko w Polsce zajdzie słońce, to niebo będzie przejrzyste i będzie można nim zaobserwować gwiazdy - zastrzega rzecznik IMGW.

Pogoda na Wigilię: czy spadnie śnieg?

W Wigilię 2020 będzie pochmurno i deszczowo w prawie całej Polsce. Jednak kolejne dwa dni mogą przynieść w niektórych regionach prawdziwą zimową scenerię.

Grzegorz Walijewski informuje, że w Wigilię w prawie całej Polsce wystąpi zachmurzenie z opadami deszczu. Jednak w niektórych regionach m.in. w górach i na Podlasiu spadnie śnieg. Niestety biały puch nie pojawi się w całym kraju. Maksymalna temperatura w tym dniu będzie wynosić od 2 st. C na północy, około 7 st. C w centrum i do 10 st. C na południowym zachodzie.

Zdecydowanie chłodniej będzie w pierwszy i drugi dzień świat Bożego Narodzenia. 25 grudnia padać będzie deszcz ze śniegiem, a także sam śnieg. Jedynie na południu na początku tylko deszcz. Temperatura 25 grudnia od 1 st. C na północnym wschodzie do 4 st. C na południu. Nad morzem będzie cieplej, bo 6 st. C.

Natomiast 26 grudnia śnieg pojawi się w całej Polsce, jednak nie wszędzie się utrzyma. Maksymalna temperatura w tym dniu od -2 st. C na Podhalu, 0 st. C na północnym wschodzie i do 2 st. C na zachodzie i północy Polski.