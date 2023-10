"Pieniędzy nie ma i nie będzie", czyli koalicyjne negocjacje czas zacząć [OPINIA]

Politycy mający tworzyć przyszłe zaplecze rządowe chodzą do mediów i opowiadają, jak to nie da się realizować obietnic partii, z którymi mają oni tworzyć koalicję. Powód jest prozaiczny: chodzi o to, by partnerzy za każdą obronioną obietnicę odpowiednio dużo zapłacili.