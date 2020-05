Pielgrzymka Łowicka doszła na Jasna Górę. Wzruszony biskup mówi o "panach piastujących władzę" i "policyjnych krukach"

- Przepraszamy was panowie piastujący władze, za to, żeśmy się wybrali złą drogą, nie po tej stronie, ale nie traktujcie nigdy łowickich jaskółek jak demonstrantów, aferzystów czy przestępców. My przecież idziemy prosić o zdrowie dla was, dla Polski, dla świata. A wy pomóżcie nam iść dobrze i nie straszcie nas. Szliśmy już 365 raz i warto było. Paulini witali nas serdecznie jak nigdy - powiedział bp Józef Zawitkowski z Łowicza, witając na Jasnej Górze pielgrzymów.