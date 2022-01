Pielęgniarka była zagorzałą przeciwniczką szczepień. Zmarła na COVID

"Mówiła, że pandemia to spisek"

51-latka wprost miała zniechęcać znajomych do szczepień. "Mówiła, że pandemia to spisek. I że po zastrzyku ludzie umrą. Nie chciała zmienić zdania, mimo że lekarze tłumaczyli jej, że szczepionki nie są groźne, a wręcz przeciwnie: ratują życie" - opowiada w "Super Expressie" koleżanka z pracy. Mimo, iż kobieta sama wykonywała tysiące zastrzyków, to sama nie chciała słyszeć o zaczepieniu się przeciwko koronawirusowi.