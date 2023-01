"Piekło, piekło, piekło". Jachira uderza w PiS

- Więc może przestańcie już myśleć o Sądzie Najwyższym, a zastanówcie się, jak z tych wszystkich wyrzeczeń wytłumaczycie na sądzie ostatecznym. Jak wybrniecie z pozbawienia Polek i Polaków miliardów euro, z trzymania najdroższego w historii Polski ministra zero, z recydywy w łamaniu konstytucji i niszczeniu praworządności. (…) Co was czeka za te grzechy niewybaczalne w sądzie ostatecznym? Wieczne męki i piekło, piekło, piekło - stwierdziła Jachira.