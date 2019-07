Pięć lat od tragedii lotu MH17

Od zestrzelenia nad wschodnią Ukrainą boeinga 777 wykonującego lot numer MH17 minęło dokładnie pięć lat. Do dziś nikt nie przyznał się do odpowiedzialności za śmierć 298 osób.

Był 17 lipca 2014. Samolot malezyjskich linii Malaysian Airlines leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Gdy przelatywał nad wschodnią Ukrainą o godzinie 16.20 czasu miejscowego trafiony został rakietą przeciwlotniczą typu Buk. Rakieta wystrzelona została z terenów kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów – wynika z ustaleń międzynarodowej komisji powołanej przez rząd Holandii. Eksperci są pewni, że rakieta, umieszczona na ruchomej rampie, przyjechała z Rosji. Moskwa odrzuca te zarzuty. Do dziś nikt nie przejął odpowiedzialności za śmierć 298 osób.

Podjęto także inną wyjątkowo decyzję – jeśli (co mało prawdopodobne) oskarżeni zdecydowaliby się zeznawać, mogą to zrobić także korzystając z techniki wideokonferencyjnej.

Według śledczych dysponują oni zeznaniami świadków wystrzelenia rakiety oraz dowodami rzeczowymi w postaci resztek rakiety, zdjęć satelitarnych i danych radarowych jak i zdjęciami i filmami pokazującymi transport mobilnego systemu rakietowego do miejscowości w Donbasie, gdzie go użyto. Ponadto dysponują oni też zapisem rozmów telefonicznych między podejrzanymi. Holenderski główny śledczy Fred Westerbeke jest przekonany, że udział Rosji w tragedii jest wystarczająco udokumentowany. Niemiecki adwokat i specjalista w prawie lotniczym Elmar Giemulla uważa jednak te dowody "za słabe". Jego zdaniem użycie zapisu podsłuchanych rozmów telefonicznych w charakterze dowodu jest mocno problematyczne. Będzie bowiem trudno przekonać sędziów, że chodzi tu rzeczywiście o głosy podejrzanych.

Do wczesnej jesieni Rosja musi wypowiedzieć się na temat dwóch pozwów zbiorowych, które wpłynęły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze strony 380 krewnych ofiar. Skarżący zarzucają Rosji pogwałcenie prawa ofiar do życia. Nadto ich zdaniem rosyjskie władze nie uczyniły wystarczająco dużo, by wyjaśnić okoliczności zbrodni.