"Piątka dla zwierząt". Będą konsekwencje dla senatorów PiS? Złamali dyscyplinę

- To jest pytanie do kierownictwa partii przede wszystkim i do kierownictwa klubu, nie do mnie, jako wicemarszałka Senatu - stwierdził wicemarszałek Marek Pęk, na pytanie o to, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte w stosunku do senatorów PiS, którzy złamali klubową dyscyplinę.