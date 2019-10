WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Piastów. Włamał się do domu i strzelał do lokatorów. Zatrzymania i areszt za strzelaninę Stołeczna policja zatrzymała trzech mężczyzn i kobietę w związku ze strzelaniną, do której doszło w połowie września pod Warszawą. Służby nie wykluczają, że mogło chodzić o porachunki. Niektórzy z uczestników zdarzenia mogą usłyszeć wyrok dożywocia. Policja zatrzymała cztery osoby w związku ze strzelaniną w Piastowie (Policja.gov.pl) Do zdarzenia doszło w nocy z 12 na 13 września na terenie Piastowa (woj. mazowieckie). Na jednej z posesji doszło do strzelaniny, w której ucierpiał mężczyzna. Do domu mieszkającej tam kobiety wdarł się jej były partner. Miał wybić młotkiem szybę, a następnie oddać kilka strzałów w kierunku osób znajdujących się w pomieszczeniu. Strzelanina w Piastowie W odpowiedzi jeden z domowników również chwycił za broń i zaczął strzelać w kierunku napastników. Na posesji przebywał jeszcze jeden mężczyzna, który został postrzelony. Ranny trafił do szpitala, a policja rozpoczęła poszukiwania jego kompana. Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono ślady oraz przesłuchano pokrzywdzoną i świadków. Okazało się, że 30-latek, w kierunku którego padły strzały, sam otworzył ogień do napastników, raniąc jednego z nich. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. Odpowie za usiłowanie zabójstwa oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej. Zarzuty za strzelaninę w Piastowie Zarzuty usłyszał również 28-latek, który przebywał w szpitalu. Miał wejść na teren posesji i asekurować swojego znajomego, kiedy ten strzelał do kobiety i jej partnera. Dzień wcześniej obaj mieli grozić 30-latce. Mężczyzna odpowie za pomocnictwo w usiłowaniu zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych. W końcu zatrzymano również 29-latka odpowiedzialnego za próbę zabójstwa dwóch osób. Został zatrzymany w jednym z warszawskich hosteli razem z 25-letnią partnerką. Odpowie za usiłowanie zabójstwa i kierowanie gróźb karalnych. Kobieta pomagała mu uniknąć odpowiedzialności karnej. Za utrudnianie postępowania przygotowawczego usłyszała zarzut. Została też objęta policyjnym nadzorem. Ma również zakaz kontaktowania się z partnerem. Zatrzymanym za strzelaninę w Piastowie grozi dożywocie Wszyscy mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Policja nie wyklucza, że przyczyną ich działania były porachunki. Za przestępstwo, które usłyszeli, może im grozić nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Źródło: policja.gov.pl