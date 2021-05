Pfizer unika płacenia podatków w Europie? Na szczepionkach zarabia krocie

Koncern farmaceutyczny Pfizer, który posiada firmę z siedzibą w miejscowości Capelle aan den IJssel w środkowej Holandii, mimo miliardowych obrotów nie odprowadza żadnych podatków na terenie Niderlandów. Do takich ustaleń doszli dziennikarze z platformy Follow the Money (FTM), którzy ujawnili we wtorek tę sprawę.