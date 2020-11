Pfizer. Szczepionka na COVID. Mateusz Morawiecki: dziś nastąpił przełom

- Dzisiaj nastąpił przełom w pracy nad szczepionkami przeciw koronawirusowi. Szczepionka przeszła już 3. fazę testów. Naukowcy twierdzą, że nie ma skutków ubocznych. To nie jest szczepionka, którą możemy już dystrybuować, ale jesteśmy bliżej tego, niż wyobrażaliśmy to sobie tydzień czy dwa temu - powiedział w poniedziałek Morawiecki.

Pfizer. Szczepionka na COVID coraz bliżej. Co z Polską?

Czy szczepionka trafi do Polski? Premier zapewnił zdecydowanie, że tak. Podpisanie umowy na dostawę planowane jest na środę. - Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy równe prawo z innymi krajami UE do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. - podkreślił.