Pfizer ogłasza szczepionkę na COVID. Ekspert komentuje: "To jest wielka wojna"

Pfizer ogłosił w poniedziałek, że posiada skuteczną szczepionką na COVID. Amerykański koncern farmaceutyczny twierdzi, że jej skuteczność wynosi 90 proc. O to, czy mamy do czynienia z przełomem w walce z epidemią koronawirusa, zapytaliśmy eksperta. - Na razie to są doniesienia prasowe - studzi nastroje prof. Włodzimierz Gut.

Pfizer ogłasza szczepionkę na COVID. Ekspert komentuje (East News)