Petru: Tusk to przywódca Koalicji Europejskiej

Ryszard Petru w rozmowie w Radiu Zet mówił o sobotnim wystąpieniu Donalda Tuska na wiecu Koalicji Europejskiej. - To, że szef Rady Europejskiej się tam pojawił, nie oznacza, że będzie startował np. w jesiennych wyborach czy wyborach prezydenckich – mówił lider partii Teraz!

Ryszard Petru ocenił, że szef Rady Europejskiej "zrobił krok do przodu" .

Gość Radia ZET dodał, że Donald Tusk jest obecnie ideowym przywódcą Koalicji Europejskiej, ale to nadchodzące wybory pokażą czy jego działania pomogły opozycji.

– Koalicja Europejska za tydzień dostanie swoje poparcie, ja już myślę co dalej. Za tydzień są wybory, a w poniedziałek podliczymy wyniki i będziemy wyciągać wnioski na wybory jesienne - one zdeterminują kształt Polski na kolejne 4, a być może 5 albo 10 lat – stwierdził Petru .

Szef Teraz! Przyznał, że sam myśli o jesiennych wyborach. Właśnie to głosowanie, jego zdaniem, zdecyduje, jaka będzie perspektywa wyborów prezydenckich.

– Powiem szczerze, że gdyby - odpukać - PiS miał wygrać wybory jesienne, to Polski nie poznamy. To wszystko, co się teraz dzieje, będzie się działo ze zdwojoną siłą – uważa Ryszard Petru.