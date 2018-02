Petru: "nie pozwolę na połączenie Nowoczesnej z Platformą"

Jasna deklaracja Ryszarda Petru. Polityk oświadczył, że jest przeciwny połączeniu Nowoczesnej i Platformy Obywatelskiej. Ma również plan dla opozycji jak uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość.

Wypowiedź Petru o potencjalnej fuzji Nowoczesnej z Platformą to najprawdopodobniej reakcja na ostatnie słowa Grzegorza Schetyny. Przewodniczący PO stwierdził, że byłoby to możliwe, gdyby był to "naturalny wybór działaczy".