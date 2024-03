Peter Szijjarto w ogniu krytyki. "Tusk byłby zaskoczony"

Szijjarto podkreślił, że różnice w podejściu do sytuacji w Ukrainie nie powinny wpływać na relacje między Polską a Węgrami. - Musimy po prostu uszanować to, że inaczej myślimy o możliwości pokoju w Ukrainie - powiedział Szijjarto, odnosząc się do krytyki ze strony Tuska. - Jesteśmy rządem propokojowym, a rząd Polski ma bardziej prowojenne stanowisko - dodał.