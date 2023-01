Perspektywy 2023. Opublikowano listę najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce

"Perspektywy" to ranking, który po raz 25. przedstawia zestawienie najlepszych liceów i techników w Polsce. W aktualnej edycji, jury przeanalizowało wyniki i osiągnięcia uczniów 2545 placówek, które spełniły kryterium wejścia do konkursu. Które szkoły uzyskały najlepszy wynik? To liceum oraz technikum z Warszawy.