Perseidy 2019: noc spadających gwiazd będziemy mogli podziwiać już niebawem. Zobacz, kiedy dokładnie wypada to zjawisko

Perseidy 2019: noc spadających gwiazd już niedługo będziemy mogli oglądać na letnim niebie. Sprawdź, czym jest to zjawisko astronomiczne i kiedy wypada najlepsza pora do jego obserwacji.

Perseidy 2019 - noc spadających gwiazd

Perseidy 2019 – kiedy warto je oglądać?

Perseidy stanowią jeden z najbardziej regularnych rojów, które można oglądać co każdego roku. Są widoczne z Polski, a noc spadających gwiazd nazywa się również „łzami świętego Wawrzyńca”, gdyż 10 sierpnia wypada dzień jego męczeńskiej śmierci. Jak podaje International Meteor Organization, noc spadających gwiazd będzie można oglądać w od poniedziałku, 12 sierpnia (godz. 16.00), do wtorku 13 sierpnia (godz.04:30). W Polsce najlepszą porą obserwacji Perseidów będzie niedziela od godziny 21:00, aż do świtu. Noc spadających gwiazd będzie widoczna gołym okiem i możliwa do sfotografowania zwykłym aparatem, w który wyposażony jest każdy smartfon. Wiadomo, że z okazji tego nocy spadających gwiazd Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przygotowuje specjalne wydarzenie. Wówczas w stolicy zostaną również wygaszone światła, co ułatwi obserwację nieba.