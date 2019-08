Perseidy 2019. Gdzie i kiedy oglądać "spadające gwiazdy"? Nie trzeba jechać na drugi koniec świata

Perseidy już od kilku dni ozdabiają nocne niebo. "Spadające gwiazdy" najlepiej będzie widać w nocy z 12 na 13 sierpnia. Marzysz o obserwowaniu Perseidów? Mamy dobrą informację. Nie musisz jechać na drugi koniec świata. Zatem gdzie można podziwiać "spadające gwiazdy"?

Perseidy 2019. Skąd biorą się "spadające gwiazdy" na nocnym niebie?

Perseidy, które w lipcu i sierpniu obserwujemy na nocnym niebie, są pozostałościami komety Swifta-Tuttle’a. Jest to kometa okresowa, która po raz ostatni była widziana w 1992 roku. Orbita tego obiektu przecina się z ziemską. Ewentualne zderzenie może doprowadzić do końca świata. Można być jednak spokojnym. Nie dojdzie do tego w ciągu najbliższych kilku tysięcy lat.