Pentagon: dzięki dostawom z Europy, Ukraina ma więcej czołgów niż Rosja

Jak dotąd jedynym państwem, które oficjalnie ogłosiło przekazanie tych maszyn, są Czechy, choć Pentagon sugerował wcześniej, że czynią to też inne państwa. Również w czwartek wskazywał na to też prezydent USA Joe Biden, mówiąc, że nie może mówić o wszystkim, co przekazują Ukrainie amerykańscy sojusznicy.