Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz zarobił ćwierć miliona

Rząd PiS ma specjalnego pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Na straży ich praw stoi polityk tej partii Krzysztof Michałkiewicz. Tylko w ubiegłym roku dzięki stanowisku w rządzie zarobił niemal ćwierć miliona złotych.

Z racji pełnienia funkcji pełnomocnika i zatrudnienia w Ministerstwie Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej Michałkiewicz zarobił w ubiegłym roku 224,1 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć 30 tys. zł diety parlamentarnej. PO ujawniła także, że otrzymał 54 tys. zł nagrody.

Minister podkreślał w mediach, że protest w Sejmie powinien się zakończyć. - We wrześniu każda osoba, która pobiera rentę socjalną otrzyma 1524 zł, co wynika z podwyższenia renty socjalnej wraz z wyrównaniem za trzy miesiące - mówił w rozmowie z PAP Michałkiewicz. I dodał, że ubolewa nad kontynuowaniem protestu przez osoby niepełnosprawne i ich rodziców. Chciał się spotkać z opiekunami osób niepełnosprawnych bez udziału mediów. Do rozmowy nie doszło, ponieważ protestujący chcieli z nim porozmawiać przy otwartej kurtynie.