Jarosław Kaczyński dostaje 6,5 tys. złotych emerytury miesięcznie. I spłacił pożyczkę od Janiny Goss

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ujawnił swój majątek za ubiegły rok! Jak wynika z oświadczenia majątkowego, dostał 77 tysięcy złotych emerytury i spłacił całkowicie pożyczkę zaciągniętą od przyjaciółki Janiny Goss

Wysokość emerytury prezesa Prawa i Sprawiedliwości była pilnie strzeżoną tajemnicą. Pytani o kwotę współpracownicy polityka nabierali wody w usta albo szybko zamykali temat. Do dzisiaj. W opublikowanym własnie przez kancelarię Sejmu oświadczeniu majątkowym za 2017 rok Kaczyński wykazał, że otrzymał 77 323,77 złotych, co oznacza, że jego miesięczne świadczenie emerytalne wynosi niemal 6,5 tys. złotych.

W jego oświadczeniu nie ma śladu po pożyczce, którą zaciągnął kilka lat temu od swojej przyjaciółki Janiny Goss. 200 tysięcy złotych zostało całkowicie spłacone. - Długi mam, bo musiałem mieć środki na obronę życia mojej ciężko chorej mamy. Ona potrzebowała całodziennej opieki, zatrudnienia pań pielęgniarek na etatach. To dalece przekraczało moje dochody, musiałem się zapożyczyć. Jeżeli zapadnie decyzja, że wszyscy ujawniają swoich prywatnych wierzycieli, to ja oczywiście też ich ujawnię - komentował sprawę prezes PiS . W tamtym roku miał jeszcze 45 tysięcy złotych. Teraz pożyczkę spłacił.

Prezes PiS ma też na koncie 19 tysięcy złotych oszczędności. W porównaniu do ubiegłego roku zaoszczędził 14 tysięcy złotych. W Sejmie, jako poseł zarobił 118 tys. zł. tytułem uposażenia. Dodatkowo 30 tys. zł z parlamentarnych diet. Ma jeszcze do spłaty kredyt zaciągnięty w SKOK-u. 127 tysięcy złotych. Co ciekawe, w ubiegłym roku, do spłaty miał 135 tysięcy. Przez 12 miesięcy spłacił więc raptem 8 tysięcy złotych.