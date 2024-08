Pedofil zatrzymany na plebanii. "Proszę o modlitwę i wyrozumiałość"

"Proszę o modlitwę i wyrozumiałość"

Jak czytamy w oświadczeniu proboszcza i brata pedofila, Piotr H. odbywał terapię w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy. "Proces terapeutyczny przebiegał pomyślnie", więc sąd w oparciu o opinie lekarzy zwolnił go z placówki. W styczniu tego roku 49-latek zamieszkał przez miesiąc na plebanii, gdzie "pomagał w obowiązkach i nie miał kontaktu z małoletnimi". Potem wyjechał do Zielonej Góry, gdzie "z uwagi na swoją przeszłość był nękany i zastraszany", dlatego pod koniec lipca wrócił do brata na plebanię.