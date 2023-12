Pedofil z Polski nie wyjdzie z brytyjskiego aresztu

Obrońca Jana P. wyjaśnił, że oskarżony "mieszkał w Irlandii Północnej przez niecały rok w okolicach 2016 roku. Wiedział o stawianych mu zarzutach, ale wydawało mu się, że zostały one wycofane, więc wrócił do Polski". Mężczyzna został aresztowany w Polsce, następnie przewieziony do Irlandii Północnej. Nie miał przy sobie paszportu, a jedynie dowód osobisty.