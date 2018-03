PE zdecydował. Jest następca Czarneckiego

Zdzisław Krasnodębski został nowym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Zajął miejsce odwołanego kilka tygodni temu Ryszarda Czarneckiego.

Po tym, jak kilka dni temu z walki o fotel wiceprzewodniczącej wycofała się belgijska europosłanka Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Helga Stevens, Krasnodębski był jedynym kandydatem ugrupowania na to stanowisko .

Do odwołania Czarneckiego z funkcji wiceszefa PE doszło na początku lutego. Decyzja miała związek z porównaniem europosłanki PO Róży Thun do szmalcowników. Słowa wiceprzewodniczącego PE wywołały oburzenie, nie tylko w Polsce. Liderzy większości frakcji w PE uznali to za "przekroczenie czerwonej linii" i zawnioskowali o dymisję.