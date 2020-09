PE. Debata ws. praworządności i praw LGBT w Polsce. Ostre słowa

- Chcemy, by Polska wróciła do wartości Unii Europejskiej - mówił sprawozdawca projektu raportu Juan Fernando Lopez Aguilar. Podkreślił, że to kolejna debata na temat Polski. Przekonywał, że UE nie może się zgodzić, by rezolucje były systematycznie lekceważone przez jakiekolwiek państwo europejskiego.

Debata w PE. Halicki: Ten raport to akt oskarżenia

Z mocnymi słowami wystąpił Andrzej Halicki. - Ten raport to akt oskarżenia. Pewnie usłyszymy nie raz, że to ideologia, intencje. Nie ma zgody na to, aby władza dyskryminowała kogokolwiek w żadnym państwie europejskim. Jeżeli tak jest, to musimy w tej izbie mówić, że tak być nie może. Nie ma zgody na to, aby władza upartyjniała sądy i sama chciała być sądami w imię własnych interesów. Nie ma zgody na to, by zagrażać niezależności mediów tylko dlatego, że czyjaś opinia się władzy nie podoba. Nie ma także zgody na mowę nienawiści, a jeśli płyną słowa agresji z ust polityków najwyższego poziomu, to trzeba reagować - powiedział.