Pawłowicz o widzach TVN: "są głupi". Doprecyzowała swoje słowa

Krystyna Pawłowicz znana jest ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. Tym razem sędzia Trybunału Konstytucyjnego postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi telewidzów. Niedzielny wpis Krystyny Pawłowicz był odpowiedzią na wpis jednego z użytkowników. "Kto ogląda TVN, to wiadomo bez badań, że jest głupi...” – komentowała.

Do wpisu odniósł się również Jacek Nizinkiewicz. "Sędzia TK" - skomentował krótko dziennikarz "Rzeczpospolitej". "Jako sędzia pozostaję też obywatelem i zachowuję prawo oceny zjawisk. Nagonki, kłamstwa czy dezinformowanie to cecha tej politycznej stacji. Szczuciem na wybrane osoby wywołuje agresję wielu swych widzów. Kto temu szczuciu i kłamstwom TVN ulega, jest głupi. Pan też temu szczuciu ulega” – odpowiedziała mu Pawłowicz.

W poniedziałek rano sędzia Trybunału Konstytucyjnego częściowo wycofała się ze swoich słów. "No dobrze. Ci, co nie dają się szczuć przez TVN, mimo że to oglądają, nie są głupi” – stwierdziła.