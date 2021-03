Dzień Kobiet. Biblijne życzenia Krystyny Pawłowicz

Dzień Kobiet. Wszystko dzięki mężczyznom

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego postanowiła odwołać się w nich do Biblii i wersów Księgi Rodzaju opisujących stworzenie kobiety. "Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię dla niego pomoc" - czytamy w tweecie Pawłowicz. "Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę, bo ta z mężczyzny została wzięta" - kontynuowała była posłanka.

Dzień Kobiet. Kobiety protestują

Krystyna Pawłowicz jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października orzekł o niezgodności aborcji z powodu nieuleczalnych i letalnych wad płodu z konstytucją. Wyrok ów wywołał falę protestów społecznych w całej Polsce. Demonstracje kobiet odbywały się w dużych miastach oraz małych miasteczkach i wsiach we wszystkich województwach.

8 marca kobiety ponownie wyszły na ulicę, by w Dniu Kobiet domagać się swoich praw. "Zbieramy podpisy pod petycjami i inicjatywami uchwałodawczymi, kierowanymi do samorządów - o dofinansowanie procedury in vitro, szczepień przeciwko HPV, gabinety ginekologiczne bez klauzuli religijnej i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, przeciw drastycznym treściom w przestrzeni publicznej oraz w sprawie zmiany nazw ulic, w tym na place i ronda Praw Kobiet" - czytamy w opisie protestu opublikowanym przed rozpoczęciem demonstracji.