Sąd zdecydował. Nitras o wyroku ws. Pawłowicz

Jak podkreślał, "Pawłowicz najpierw zasłoniła się immunitetem, ale sąd oddalił, bo to sprawa cywilna i tu immunitet jej nie chroni". - Później pani poseł złożyła wniosek o wykluczenie sędziego. To trwało chyba ze cztery miesiące. Kilka tygodni temu dostałem decyzję sądu, że odrzuca wniosek o wykluczenie tego sędziego, co oznacza, że ta sprawa będzie się toczyć - wyjaśniał wówczas Sławomir Nitras.