Pawłowicz broni Przyłębskiej w Sejmie. Zwróciła się do opozycji: wasza postawa jest faszystowska

- Wy nie pogodziliście się z wynikami wyborów i wasza postawa jest postawą faszystów - tak do opozycji zwróciła się Krystyna Pawłowicz. Posłanka PiS stanęła w obronie prezes TK Julii Przyłębskiej.

Julia Przyłębska przedstawiła w Sejmie sprawozdanie z działalności Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku. Prezes TK zapewniała, że był to rok "stabilizacji funkcjonowania trybunału", dzięki "spokojowi normatywnego" oraz "orzeczenia samego TK".

- Trybunał w 2017 r. przypomniał ustawodawcy o konieczności ochrony podmiotów słabszych. Trybunał zwracał się też do właściwych władz publicznych o szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Trybunał podkreślił szczególną wagę wolności oraz nietykalności osobistej człowieka - podkreśliła Przyłębska w Sejmie.

Do jej słów odniósł się Borys Budka z PO, który oświadczył w imieniu opozycji, że nie będzie akceptował sprawozdania Prezes TK. - Osoby, które łamały prawo będą pociągnięci do odpowiedzialności! Już nikt nigdy nie będzie udawał, że nie było łamane prawo - powiedział polityk. - Trybunał nie ma prezesa, nie ma wiceprezesa, a zasiadają w nim 3 osoby, które nie są sędziami - dodał Borys.

- Pewien tygodnik przyznał pani prezes nagrodę "Człowieka Wolności" i nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że ów tygodnik wydaje senator PiS, a gratulacje i kwiaty wręczył pani sam prezes Kaczyński - przypomniała posłanka Agnieszka Pomaska . - Czy nie czuje pani dyskomfortu, czy uważa pani, że to sytuacja normalna w demokratycznym państwie prawa? Ilu polityków PiS gościła pani w swoim gabinecie - pytała Przyłębską.

Na mównicy sejmowej pojawiła się również Krystyna Pawłowicz. - Jak wy się pogardliwie odzywacie do pani Prezes?! To jest Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, a nie jak mówicie "Przyłębska" - zwróciła uwagę posłanka. - Przegraliście demokratyczne wybory i nie pogodziliście się z tym. Wasza postawa to postawa faszystów! Poniżacie panią prezes, poniżacie, szczujecie na sędziów. Poniżacie Polskę, szczujecie za granicą! - dodała Pawłowicz.