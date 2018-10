Pawlak ostro komentuje działania PiS. Mówi o prowokacjach i aresztowaniach

Waldemar Pawlak w mocnych słowach odniósł się do wyników wyborów i skomentował działania PiS. Powiedział nawet, że spodziewa się prowokacji i aresztowań.

- Partia taka jak PiS ma problem z praktyką działania. Ma dążenia do władzy absolutnej, władzy bez kontroli. Nie zawsze potrafi tę władzę wykorzystać dla dobra wspólnego - powiedział w TOK FM Waldemar Pawlak, komentując wynik wyborów samorządowych.

Stwierdził także, że PiS może rządzić tylko tam, gdzie uzyska więcej mandatów niż wszyscy pozostali, a pozostałych województwach wszyscy koalicję będą tworzyć pozostali". Na pytanie, czy PSL bardzo przegrało, Pawlak odpowiada ostro: "Jeżeli wziąć pod uwagę kampanię, która się toczyła i nielegalne finansowanie PiS przez TVP oraz zaangażowanie rządu na rzecz jednej partii, to PSL się obroniło. PiS nie wygrał".

- W moim przekonaniu PiS ciężko zapracował na to, żeby nie mieć możliwości pozyskiwania radnych. Możemy powiedzieć, że na szczęście przed tymi wyborami nie wykorzystano całego arsenału, to jeszcze jest przed nami - mówił w radiu. Stwierdził nawet, że spodziewa się prowokacji, i aresztowań. - To też może być taka próba przekonywania, jak ktoś będzie bardzo oporny - powiedział.