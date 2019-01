Paweł Szefernaker: trzeba wyjaśnić, jak człowiek z nożem pojawił się na scenie

To nie policja podejmuje działania w takiej sytuacji - stwierdził wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jego zdaniem trzeba zbadać, jak przeprowadzono kontrole podczas tej imprezy. - Skoro zabiera się przy wejściu ludziom butelki, to jak wpuszczono człowieka z nożem - zastanawia się wiceminister.

- W drodze do Gdańska w tej chwili jest minister Szumowski, który jest lekarzem. Minister zdrowia będzie do dyspozycji po to, żeby pomóc we wszelkiego rodzaju kwestiach, w których rząd może pomóc, także w kwestiach medycznych, ale nie tylko. Wszelkiego rodzaju pomocy rodzinie, także wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebowali w tej wielkiej, dramatycznej sytuacji - stwierdził wiceminister administracji Paweł Szefernaker w rozmowie z Konradem Piaseckim w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.