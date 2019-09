Paweł Rabiej w tarapatach? Fundacja domaga się przeprosin

Ordo Iuris przesłało do wiceprezydenta Warszawy pismo przedsądowe. Pełnomocnik Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej domaga się od Pawła Rabieja przeprosin. Polityk ma na to czas do 8 września.



Wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

"Działając jako pełnomocnik Ordo Iuris wzywam przedsądowo Pawła Rabieja do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych mojego Mocodawcy. W załączeniu treść wezwania. W przypadku niespełnienia żądań do dnia 8 września br. godz. 23:59 złożę pozew do właściwego sądu powszechnego" - zapowiedział na Twitterze Bartosz Lewandowski.

We wniosku znalazł się także wzór przeprosin jakie Rabiej ma zamieścić na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Paweł Rabiej przeprasza Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie za nazwanie Ordo Iuris sektą oraz sugerowanie, że Ordo Iuris zagraża polskim obywatelom oraz działa na granicy prawa" - taki zapis ma pojawić się na Twitterze wiceprezydenta.

Ponadto organizacja domaga się od Rabieja wpłaty 30 tysięcy złotych na konto fundacji Pro - prawo do życia.

Zarzewiem kofliktu jest stwierdzenie wiceprezydenta Warszawy. "Uwaga na sektę Ordo Iuris. Jeśli działa na granicy prawa, to polskie państwo powinno podjąć zdecydowane działania, by chronić swoich obywateli przed zagrożeniem z ich strony" - napisał w lipcu Paweł Rabiej.

