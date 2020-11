Paweł Rabiej o swojej dymisji: chciałbym powiedzieć "przepraszam"

Paweł Rabiej był gościem na antenie TVN24. Polityk był pytany o swoją dymisję . Doszło do niej, po tym, gdy na jaw wyszło, że wyjechał na zagraniczne wakacje podczas pandemii. Rabiej był wiceprezydentem Warszawy, odpowiadał za kwestie związane ze służbą zdrowia. O urlopie miał nie poinformować swoich przełożonych.

- Bardzo mocno osłabiła mój organizm, także komplikacje pochorobowe się pojawiły, bardzo duże obciążenie płuc, wyniki hematologiczne. To za sugestią lekarzy wymagało pewnego zadbania o swoje zdrowie i o to, żeby szybko wrócić do formy, żeby nie narażać się na dodatkowe zdarzenia - podkreślił były wiceprezydent Warszawy.