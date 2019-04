Paweł Kukiz o nocnych obradach: "W końcu ktoś dostanie wylewu albo zawału"

Lider Kukiz'15 skrytykował organizowanie posiedzeń Sejmu, które przeciągają się do późnych godzin nocnych. Ocenił, że jest to "nienormalne", ale chyba tylko tragedia może spowodować, że ci, którzy je organizują, "ochłoną".

- Jak ktoś dostanie wylewu albo zawału w trakcie takiej nocnej posiadówki, to może ci, którzy to organizują, ochłoną. To dla mnie nienormalne. To nawet niepoważne traktowanie wyborców - ocenił w piątek w Radiu Plus Paweł Kukiz.