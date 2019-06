Patryk Vega robi film o politykach. Mówi, że ma kłopoty

Przygotowywał ten film w ścisłej tajemnicy. W końcu Patryk Vega przyznał, że pokaże widzom, jak zachowują się politycy, kiedy kamery są wyłączone. Produkcja ma mieć premierę przed wyborami do parlamentu. Reżyser twierdzi, że próbowano go szantażować.

Patryk Vega może sporo namieszać przed jesiennymi wyborami do parlamentu. Pracuje nad filmem "Polityka", który ma trafić do kin 6 września. Jak donosi Onet, "scenariusz trafił w ręce polityków PiS i wywołał wśród nich prawdziwe przerażenie". Podobno naciskali, by przesunąć datę premiery produkcji, a w zamian za to proponowali pomoc finansową przy kolejnych projektach Vegi.