Patryk Jaki zaliczył wpadkę. Poprawił go poseł opozycji

- To ludzie, którzy mieszkają w Kanadzie od pokoleń i oni chętnie powitają w naszym kraju przyjaciół, rodziny uciekające z Ukrainy. Wprowadzamy specjalne środki i rozwiązania umożliwiające szybsze przyjechanie do Kanady, a także podjęcie pracy, studiów. Jestem przekonany, że wiele tych osób będzie mogło po zakończeniu konfliktu powrócić do Ukrainy, ale na pewno wiele osób pozostanie w Kanadzie. Przyjmiemy tak znaczną liczbę, jak będzie to możliwe - zapewnił szef kanadyjskiego rządu.