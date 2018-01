Patryk Jaki: przerwano badania nad zespołem Downa. Prof. Tybulewicz: Ich liczba wzrasta

Patryk Jaki atakując WOŚP stwierdził, że "na świecie przerwano badania nad T21 (zespół Downa - przyp.red.)". - Liczba badań znacząco wzrasta. Dzięki nim osoby z tym schorzeniem 40 lat temu żyły średnio około 30 lat. Teraz blisko 60 – mówi Wirtualnej Polsce światowej klasy naukowiec prof. Victor Tybulewicz.

"Gdyby powszechnie stosować taką ideologię, to takie dzieci by się nie rodziły. Owsiak , GW i inni aborcjoniści sprawiają, że na świecie przerwano badania nad T21 – bo znaleźli wszyscy proste rozwiązanie - aborcja " – napisał Patryk Jaki na Twitterze.

By zweryfikować informacje przekazywane przez polityka PiS, zwróciliśmy się do naukowca, który od lat zajmuje się zespołem Downa. - To zdecydowanie nieprawda, że nie ma badań nad tą chorobą. Biorąc pod uwagę, że wiek, w którym matki rodzą, rośnie, a wiek matki jest głównym czynnikiem ryzyka zespołu Downa, wzrasta liczba dzieci z tą chorobą. Ponadto, lepsza opieka medyczna nad takimi osobami oznacza, że żyją dłużej. 40 lat temu średnia długość ich życia wynosiła około 30 lat. Teraz jest to blisko 60 – mówi prof. Victor Tybulewicz, który w londyńskim Francis Crick Institute, największym centrum nauk biomedycznych w Europie, stoi na czele laboratorium prowadzącego badania w zakresie zespołu Downa. I dodaje: - To wszystko oznacza, że nawet przy dostępności badań prenatalnych liczba dzieci rodzących się z zespołem Downa nie zmniejsza się. Dlatego potrzeba badań nad tym schorzeniem jest absolutnie konieczna