Paszporty "Polityki" 2018: znamy laureatów. Wśród nich m.in. Joanna Kulig

We wtorek poznaliśmy laureatów 26. edycji Paszportów "Polityki". Paszport został wymyślony dla artystów, których talent przekracza średnie polskie normy i przestaje się mieścić w naszych geograficznych granicach - tłumaczą organizatorzy.

Paszporty "Polityki" 2018

Oto lista lista laureatów "Paszportów Polityki" 2018:

- To twórca osobny, niewpisujący się w żadne modne kierunki. W swoich dyskretnych, czasem dowcipnych, czasem melancholijnych kompozycjach oryginalnie przetwarza rzeczywistość: strzęp rozmowy czy cytat, scenkę z ulicy, widok z okna” – przedstawia go Jan Topolski. Jacek Hawryluk zaś chwali - Ustrzelił klasycznego hat tricka: na jesiennych festiwalach muzyki nowej przedstawił trzy premiery – na Sacrum Profanum, Warszawskiej Jesieni i Auksodrone (Tychy). Trzy różne utwory, w których przewodnikiem jest ludzki głos”. Kompozytor urodził się w 1979 r. w Gliwicach; w 2006 r. ukończył z wyróżnieniem studia w katowickiej Akademii Muzycznej u Aleksandra Lasonia, a w dwa lata później – studia podyplomowe (jako laureat Moritz von Bomhard Fellowship) u Steve’a Rouse’a w University of Louisville w Stanach Zjednoczonych, uzyskując stopień Master of Arts i nagrodę rektora.