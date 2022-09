Pasażerowie przeżyli chwile grozy. Samolot zawrócił do Krakowa

Pasażerowie lecący w sobotę z Krakowa do Göteborga przeżyli chwile grozy. Maszyna, którą podróżowali po kilkudziesięciu minutach lotu zawróciła na lotnisko. Oficjalną przyczyną powrotu do Krakowa były kłopoty techniczne, choć z informacji przekazanej do naszej redakcji wynika, że w maszynę mógł uderzyć piorun.