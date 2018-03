Paryżanka ukarana za przejście złą stroną korytarza. Internauci są oburzeni

Paryżanka zapłaci 60 euro mandatu za przejście "pod prąd" na stacji metra. Dla kontrolera nie miało znaczenia, że kobieta jest w ciąży. Francuzi nie szczędzą złośliwości operatorowi metra.

Kontroler zatrzymał ciężarną kobietę na stacji Concorde w Paryżu, gdyż nie dostosowała się do jednokierunkowego ruchu w jednym z podziemnych korytarzy i szła pod prąd. Funkcjonariusz nie chciał słuchać tłumaczeń, że spodziewająca się dziecka kobieta chciała skrócić sobie drogę. Ukarał ją mandatem w wysokości 60 euro, co stanowi równowartość ok. 250 złotych.