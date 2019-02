Pary, które zechcą się rozwieść, zostaną pouczone. "Traktujmy dorosłych poważnie"

Szykują się zmiany w prawie rodzinnym. Przed rozprawą rozwodową małżonkowie zostaną zapoznani z tak zwanym pouczeniem. Dowiedzą się o konsekwencjach społecznych i ekonomicznych zakończenia małżeństwa. - Widzę problem - mówi w rozmowie z WP Robert Boch z ośrodka mediatorzy.pl.

Będą mieć z nim do czynienia pary podczas obowiązkowej mediacji, poprzedzającej wniesienie pozwu rozwodowego. To pomysł resortu sprawiedliwości na zmianę w kodeksie rodzinnym. Wkrótce przyjrzą się mu parlamentarzyści.

"Umoralnianie", "wkładanie ideologii w przepisy prawa" - to oceny ekspertów, które pojawiły się między innymi w artykule "Dziennika Gazety Prawnej". Nasz rozmówca Robert Boch z ośrodka mediatorzy.pl uważa, że pouczanie ludzi oznacza traktowanie dorosłych jako niepoważnych i niedojrzałych. - Będą słyszeć "proszę się pogodzić"? To superabsurdum - mówi.

"Słuszna idea, ale widzę problem z realizacją"

Przyznaje, że rozwód wiąże się z pogorszeniem sytuacji finansowej, ale nie zawsze emocjonalnej. - Tkwienie dorosłych rodziców w związku, który jest konfliktowy, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Paradoksalnie nie jest dla dziecka najważniejsze to, czy rodzice mieszkają razem, czy osobno, tylko to, czy potrafią, że sobą współpracować, czy nie. W statystykach brak rozwodów wygląda dobrze, ale już niekoniecznie społecznie.

Boch przypomina, że w Szwecji w latach 70. było coś, co nazywano mediacją. - Polegało to na tym, że strony, które chciały się rozwieść, były kierowane do księdza, który miał je powstrzymać. Ludzie jednak mówili "nie". Nazwa się tak zdezawuowała, że trzeba było ją zmienić na "rozmowy o współpracy", bo ludziom się to źle kojarzyło - dodaje Boch.