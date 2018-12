Partner Roberta Biedronia obejmie funkcję w jego ugrupowaniu. "Ekspert ds. wymiaru sprawiedliwości"

Krzysztof Śmiszek, życiowy partner Roberta Biedronia, został ekspertem ds. wymiaru sprawiedliwości w formacji politycznej byłego prezydenta Słupska. Jest dr. nauk prawnych i chce powołania komisji, która wyjaśni przypadki łamania praworządności od czasów rządu PiS.

"Wierzę, że inna polityka jest możliwa. Mniej walk plemiennych, więcej dbania o interes wspólny. Szukanie tego co nas łączy, a nie dzieli. To wszystko jest mi bliskie i to coś, co realizuję przez całe swoje życie. Robert gwarantuje, że te wartości będą obecne w polityce" - to powody, dla których Śmiszek chce działać w formacji Biedronia.