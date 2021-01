Partia Zbigniewa Ziobro interweniuje w centrali Facebooka. Powodem wpis o szczepieniach

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry w piśmie do centrali Facebooka wzywa do usunięcia wpisu jednego z użytkowników, który udostępnił grafikę z informacją, jakoby politycy formacji mieli zaszczepić się na COVID-19 bez kolejki. Współpracownicy Ziobry przygotowali pismo przedsądowe skierowane do mężczyzny. Wirtualna Polska posiada kopie tych pism.

Minister Zbigniew Ziobro ze współpracownikami Źródło: EastNews , Fot: EASTNEWS