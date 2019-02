Partia Razem nie wystartuje z Wiosną Roberta Biedronia. "To nie partnerska propozycja"

Załamały się rozmowy koalicyjne między Partią Razem a Wiosną Roberta Biedronia - dowiedziała się Wirtualna Polska. Powodem miały być mało partnerskie warunki postawione przez nowe ugrupowanie.

Nie doszło do porozumienia - mówi Wirtualnej Polsce Katarzyna Paprota z Zarządu Krajowego Partii Razem. - To była propozycja, która nie wyglądała na partnerską. Rozumiemy różnicę poparcia w sondażach, ale to, co zaproponował Robert, było niepoważne. W 2015 roku powiedzieliśmy, że inna polityka jest możliwa - i my traktujemy to poważnie. W Partii Razem był ogromny opór przed przyjęciem propozycji - dodaje.