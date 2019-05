Parlament Europejski. Najwięksi zwycięzcy i przegrani tegorocznych wyborów

Pełne wyniki wyborów do Parlament Europejski poznamy w ciągu kilku najbliższych godzin. Jednak już teraz można wskazać pierwszych zwycięzców i przegranych. Kto odniósł sukces, a kto powinien wyciągnąć wnioski na przyszłość?

Parlament Europejski – PiS zwycięzcą

PKW podała wyniki wyborów do Europarlamentu 2019 z 99,25 proc. obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z tymi wynikami największym zwycięzcą jest PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła co najmniej 45,56 proc. głosów. Oznacza to, że Prawo i Sprawiedliwość wyśle do Parlamentu Europejskiego 27 przedstawicieli.