Totalny paraliż na lotniskach w Niemczech. A to nie koniec

Port lotniczy we Frankfurcie poinformował, że odwoła lub przekieruje wszystkie loty przychodzące na to lotnisko po tym, jak awaria systemu informatycznego w Lufthansie zmusiła linię w środę do odwołania dziesiątek lotów. Niemieccy kontrolerzy ruchu lotniczego przekazali, że samoloty Lufthansy nie mogą odlecieć z lotniska we Frankfurcie i zostały tam zaparkowane, co oznacza, że nie ma wolnych miejsc parkingowych dla innych samolotów.