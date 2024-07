Paraliż na trasie S2. Ludzie nie mogą dostać się na lotnisko

Wielkie problemy na trasie S2 oraz okolicznych drogach prowadzących do lotniska na Okęciu. Powodem jest przyjazd do Polski prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ruch jest utrudniony przez samochody służb, które poruszają się na sygnale. Oprócz tego doszło do kolizji. Oprócz sznurów samochodów, na chodnikach widać ludzi, którzy próbują pieszo dotrzeć na samolot.