"Paradna dwulicowość". Sasin odpowiada na komentarz Tuska

W środę Sejm odrzucił najważniejsze zmiany zaproponowane przez Senat do ustawy o ochronie odbiorców gazu. Chodzi o poprawki rozszerzające grono uprawnionych do korzystania z cen gazu regulowanych taryfami m.in. o mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Posłowie przyjęli jedynie poprawki legislacyjno-redakcyjne. Ustawa trafi teraz do prezydenta.